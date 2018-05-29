علمت «عكاظ»، من مصادرها المقربة من نادي الاتحاد، أن الرئيس نواف المقيرن يسعى لحل أكثر من 15 قضية في «الفيفا» ويصل إجمالي القيمة المالية لتلك القضايا 150 مليون ريال، وتأتي مساعي المقيرن الحثيثة من أجل حل القضايا بمتابعة من قبل الهيئة العامة للرياضة، إذ يشارك الرئيس الاتحادي في حل تلك القضايا نائبه المهندس فراس التركي، والذي شوهد يعقد عدة اجتماعات مع أحد منسوبي هيئة الرياضة في جدة، بهدف الوصول لحل نهائي حيال تلك القضايا التي لا بد من حلها في غضون الأسابيع القادمة،حتى يستطيع العميد استخراج الرخصة الآسيوية، عقب استيفاء الشروط المطلوبة.وأوضحت المصادر ذاتها أن الإدارة الاتحادية ستفتح ملفات مستحقات لاعبي الفريق الكروي الأول الأسبوع القادم من أجل تسليم اللاعبين مستحقاتهم المالية وفق آلية ترضي كافة الأطراف، وتهدف إدارة النادي للمحافظة على استقرار الفريق الكروي الأول في المرحلة القادمة، خصوصاً أن الفريق الكروي تنتطره عدة بطولات محلية وعربية وقارية، ويتطلع للحضور القوي والمنافسة على البطولات محلياً وخارجياً.من جانب آخر، تستعد إدارة النادي لإعلان التوقيع رسمياً مع الثنائي حسن معاذ، وعلي الزقعان بعد اكتمال كافة الإجراءات المتعلقة بالتعاقد معهما.من جهة أخرى، تشهد الساعات القادمة اجتماعاً مهماً يجمع رئيس النادي نواف المقيرن والمدير التنفيذي خميس الزهراني بالجهاز الفني للفريق الكروي الأول بقيادة المدرب دياز ومساعديه لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالفريق الكروي للموسم القادم، ووضع التصور الكامل لتجهيز الفريق فنياً للمنافسات المحلية والخارجية، والتعاقدات الفنية الأجنبية والمحلية للموسم القادم.