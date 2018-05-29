قرر مجلس إدارة نادي الهلال دمج إدارة فريق درجة الشباب ليكون تحت إدارة الفريق الأول لكرة القدم فنيا وإداريا، وتغيير مسمى درجة الشباب إلى «الهلال 8»، وذلك نظرا لقرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتحديد عدد اللاعبين بـ28 لاعبا للفريق الأول، إلى جانب إلغاء فريق درجة الأولمبي، ما يتطلب الاستعانة بلاعبين من درجة الشباب.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة النادي الهلال مساء أمس اجتماعا برئاسة رئيس النادي سامي الجابر، حيث استكمل المجلس مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بشؤون النادي.واتخذ مجلس إدارة النادي القرارات التالية:أولا: نظرا لقرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتحديد عدد اللاعبين بـ 28 لاعبا للفريق الأول، إلى جانب إلغاء فريق درجة الأولمبي، ما يتطلب الاستعانة بلاعبين من درجة الشباب، وعليه قرر مجلس الإدارة دمج إدارة فريق درجة الشباب ليكون تحت إدارة الفريق الأول لكرة القدم فنيا وإداريا، وتغيير مسمى درجة الشباب إلى «الهلال 8».ثانيا: استمع مجلس إدارة النادي إلى عرض مفصل من إحدى الشركات العالمية بشأن تطوير إستراتيجية النادي الاستثمارية والتسويقية والرقمية، وتقرر على إثر ذلك ما يلي:• إنشاء «إدارة الاستثمار والتسويق» في نادي الهلال، على أن يتم اختيار المسؤول عن الإدارة من ذوي الخبرة في المجال، إلى جانب الجهاز المعاون له.• اختيار الدكتور سلطان بن سعيد عضو مجلس إدارة النادي لرئاسة لجنة الاستثمار والتسويق بحيث يكون عملها تكامليا مع إدارة الاستثمار والتسويق المقرر إنشاؤها حديثا.ثالثا: وافق المجلس على توقيع اتفاقية عمل مع أحد مكاتب المحاماة، ليكون مستشارا قانونيا للنادي، كما أقر المجلس إنشاء إدارة قانونية في النادي برئاسة المحامي سلمان الغنام.رابعا: ناقش المجلس الرؤى والتطلعات لآلية تشغيل وتنظيم استاد نادي الهلال في جامعة الملك سعود، وتم تكليف فهد الحريشي عضو مجلس إدارة النادي لوضع التصورات الكاملة لتطوير وتشغيل الاستاد بما يمكن الإفادة منه من كافة الجوانب.خامسا: استمع المجلس خلال الاجتماع إلى تقرير مقدم من المشرف العام على إدارة فريق الهلال الأول لكرة القدم فهد المفرج، الذي تضمن كافة حاجات الفريق للموسم القادم، كما استمع المجلس إلى تقرير آخر من المشرف العام على الفئات السنية منصور الأحمد، استعرض من خلاله كافة حاجات فرق النادي السنية لكرة القدم، وثمن مجلس الإدارة كافة جهودهما المبذولة في تطوير العمل.