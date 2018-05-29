توفي أربعة أطفال متأثرين بموجة الجفاف وسوء التغذية في منطقة تهرباركر بإقليم السند جنوب باكستان.وأوضحت تقارير إعلامية باكستانية أمس (الاثنين) نقلًا عن مسؤولين حكوميين أن حصيلة ضحايا موجة الجفاف والتصحر المسيطرة على منطقة تهرباركر ارتفعت إلى 38 حالة وفاة خلال الشهر الجاري، بينما ارتفعت هذه الحصيلة إلى 243 حالة وفاة منذ بداية العام الجاري 2018.يُذكر أن منطقة تهرباكر تُعاني منذ فترة من ظاهرة الجفاف والتصحر مما أدى إلى نزوح الآلاف من سكانها إلى المناطق المجاورة، بينما يُعاني سكانها المحليون من سوء التغذية والأمراض الناجمة عن الجفاف.