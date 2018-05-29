أعلن ناديا موناكو الفرنسي وليفربول الإنجليزي أمس (الاثنين) في حسابيهما على موقع «تويتر»، توصلهما لاتفاق بشأن تخلي الأول عن مدافعه البرازيلي فابينيو للثاني مقابل 50 مليون يورو زائد المكافآت بحسب مصدر مقرب من نادي الإمارة.وقال فابينيو (24 عاما) الذي يغيب عن تشكيلة البرازيل لمونديال روسيا 2018، عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه «أمر لطالما أردته. أنه (ليفربول) فريق عملاق. منشآت النادي تبدو استثنائية».ولم يكشف الطرفان أي تفاصيل مرتبطة بالعقد، لكن المصادر أشارت إلى أن البرازيلي الذي لعب مع موناكو منذ 2013، سيدافع عن ألوان ليفربول، القادم (السبت) من خسارة مريرة أمام ريال مدريد الإسباني (1-3) في نهائي دوري أبطال أوروبا، في المواسم الخمسة القادمة.واعتبر مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب أن فريقه «حصل على لاعب ممتاز وشخص ممتاز أيضا. شخصيته كقائد في غرف الملابس، وسلوكه خلال التمارين، كانا حديث جميع الأشخاص الذين تحدثنا إليهم».وخلال مبارياته الـ225 مع نادي الإمارة، سجل فابينيو 29 هدفا وحقق 21 تمريرة حاسمة، وكان يثير اهتمام باريس سان جرمان بطل الدوري المحلي وأتلتيكو مدريد الإسباني بطل «يوروبا ليغ».وكان فابينيو نفسه أكد نهاية العام الماضي أنه سيرحل عن موناكو الذي ساهم في قيادته إلى لقب الدوري الفرنسي الموسم قبل المنصرم للمرة الأولى منذ 2000.وتردد اسم فابينيو في سوق الانتقالات الصيف الماضي لكن الظهير الأيمن بقي في موناكو بعد أن تعثر انتقاله إلى أتلتيكو مدريد بسبب عقوبة حظر التعاقدات المفروضة على الأخير حتى فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة أوائل 2018.وبرحيل فابينيو، سيخسر موناكو ركيزة أخرى بعد أن تخلى قبل انطلاق الموسم المنصرم عن أبرز نجومهم ومنهم الدولي الشاب كيليان مبابي وتيموي باكايوكو والبرتغالي برناردو سيلفا وبنجامان مندي.