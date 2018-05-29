استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير عبدالله بن بندر، أمس (الإثنين) في مقر الإمارة بجدة، وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، يرافقه رئيس هيئة الطيران المدني عبدالحكيم التميمي.واستعرض أمير منطقة مكة ونائبه خلال اللقاء، خطة هيئة الطيران المدني للتشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد الذي سينطلق اليوم (الثلاثاء) برحلة قادمة من محافظة القريات، وسيتم في الأسبوع الأول استقبال الرحلات عبر بوابتين، ويرتفع عدد الرحلات تدريجياً لتصبح عبر 6 بوابات في الأسبوع الذي يليه، ثمّ 11 بوابة في شهر أغسطس، و17 بوابة بداية سبتمبر القادم، فيما سيكون التشغيل الكامل للرحلات المحلية والدولية مطلع العام 2019.