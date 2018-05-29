بحضور رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، خسر منتخبنا الوطني لقاءه الودي أمام نظيره الإيطالي بنتيجة 1/2، والذي أقيم مساء أمس (الاثنين) على ملعب سانك قالين بسويسرا.وسجل لإيطاليا كل من بالوتيلي (20)، وبيلوتي (68)، فيما سجل لمنتخبنا الوطني اللاعب يحيى الشهري (71).وخرج منتخبنا من المواجهة بفوائد قبل دخول معترك مباريات كأس العالم، التي ستنطلق في 15 من الشهر القادم.وتمحورت نقاط ضعف الأخضر حول: البطء في إخراج الكرة، عدم فعالية الهجوم، الهفوات الفردية، الفراغات في الوسط، ضعف الرقابة الفردية.فيما جاءت الفوائد التي خرج بها الأخضر كالتالي: كسر حاجز الخوف، القدرة على التمرير، الضغط على الخصم، التغييرات الإيجابية، زيادة الانسجام بين اللاعبين.