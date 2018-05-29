دشن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت، وبحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على شبكة الإنترنت، وذلك لمتابعة أخبار الاتحاد السعودي ورياضة كرة القدم في المملكة تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في الاهتمام ودعم كرة القدم.وأعلن رئيس الاتحاد السعودي تدشين المرحلة الأولى من الموقع، والذي تم مراعاة العمل فيه باستخدام أجهزة الكمبيوتر المنزلية، والمحمولة، والهواتف النقالة، بهدف وضع المتابع للكرة السعودية في الحدث، سواء على مستوى الاتحاد السعودي، أو المنتخبات الوطنية عبر التغطية الحية المتضمنة كافة المعلومات.واشتمل الموقع على نظرة عامة عن البطولات المحلية ولوائح الاتحاد السعودي، إضافة إلى دعمه للغتين العربية والإنجليزية، كما يحتوي الموقع على تلفزيون ساف الذي سيكون مخصصاً لجميع الفيديوهات الخاصة بالاتحاد السعودي والمنتخبات الوطنية.ويتم العمل حاليًا على إنهاء المرحلة الثانية التي تحتوي على قسم خاص بالتحكيم، والتقارير الإخبارية للمسابقات المحلية، إضافة إلى خاصية اختيار الفريق المفضّل للجماهير السعودية، وهي الخاصية التي تمكن المتابع من اختيار 11 لاعبًا من لاعبي الدوري السعودي للمحترفين، إضافة إلى خارطة التفاعل وصفحة الفريق والعديد من المميزات التقنية.