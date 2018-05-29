أغلقت أمانة الطائف، ممثلة في الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية، 26 منشأة غذائية مخالفة، ضمن خلال أكثر من 395 جولة ميدانية رقابية نفذتها على المطاعم والمطابخ ومحلات بيع المأكولات والمشروبات الرمضانية، ومنافذ بيع المواد الغذائية، فيما أنذرت 217 منشأة لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية، وتمت مصادرة 1655 كيلوغراما من المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال الحملات المنفذة.وأوضح وكيل الأمين للخدمات والبلديات الفرعية الدكتور عبدالله الغامدي، أن عدد المنشآت التي تم إدراجها تحت برنامج الرقابة الدورية بلغ 856 منشأة غذائية يتم متابعتها بشكل مستمر للتأكد من تصحيح المخالفات، من خلال الفرق الرقابية الميدانية للوكالة، مع تطبيق الغرامات والجزاءات الرادعة على المخالفين حفاظا على صحة المستهلك.