فتحت جامعة الملك عبدالعزيز أمس (الإثنين) باب القبول في برامج الانتظام للبكالوريوس والدبلومات للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1439 / 1440، الذي يستمر حتى 27 شوال القادم بالمركز الرئيسي وفرع الجامعة برابغ، لخرّيجي الثانوية العامة أو ما يعادلها.وأكد مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، حرص الجامعة على تسخير كل إمكاناتها لخدمة الراغبين والراغبات بالالتحاق بالجامعة من خلال تطويع التقنية لتقديم طلب القبول وإكمال إجراءات القبول إلكترونياً عبر بوابة القبول «عزز» (adm.kau.edu.sa) دون الحاجة لمراجعة الجامعة، وذلك من خلال 5 مراحل أولها مرحلة تسجيل الراغبين بالالتحاق بياناتهم، وتبدأ من اليوم (الثلاثاء) حتى 27 شوال القادم.وبين أنه يتبعها مرحلة تأكيد الطلب وتبدأ من 21 إلى 27 شوال، ويتم فيها تأكيد الطلب بعد مراجعة البيانات والرغبات المسجلة، أما مرحلة الفرز الإلكتروني فتبدأ من 27 شوال إلى 3 ذي القعدة، إذ تقوم الجامعة خلالها بمراجعة البيانات والمفاضلة بين المتقدمين إلكترونياً، تليها مرحلة إعلان النتائج في 4 ذي القعدة، ويعطى المرشح مهلة زمنية محددة لتأكيد رغبته في القبول بالمقعد المرشح له.