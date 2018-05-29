كثفت إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بأمانة جدة جولاتها التفتيشية على الملاحم، وشملت 100 ملحمة، في حين أسفرت تلك الجولات عن إتلاف نحو 480 كيلو غراما لحوما مجهولة المصدر.ووزعت الأمانة 650 ملصقاً توعوياً في المراكز والملاحم تتضمن تعليمات صحية مهمة لأصحاب محلات بيع اللحوم وللمستهلكين، وتم وضعها في مكان بارز على ثلاجات العرض لإطلاع المتسوقين عليها، كما شملت الحملة التوعوية توزيع 1900 مطوية تحتوي على إرشادات أساسية لمرتادي المسالخ والملاحم وتبين أهمية الكشف البيطري داخل المسالخ.