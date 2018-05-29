اعتمد مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، (الاثنين)، تعيين 16 خريجاً وخريجة على وظيفة «معيد» في جميع كليات الجامعة، بعد تحقيقهم المركز الأول على مستوى الكليات، وذلك للسنة الثانية على التوالي.وأصدرت جامعة الطائف بياناً بأسماء الخريجين والخريجات الذين شملهم قرار التعيين، وهم: أكنان عبدالغني عبدالمجيد سندي (كلية الآداب)، رنا حسن ساعد القرشي وأمواج ناصر خضران الزهراني (كلية العلوم)، شموخ معيوض عوض الذويبي (كلية التربية)، وجدان عبدالرحيم محمد العتيبي (كلية الطب)، ابتهال منصور الوقاص العتيبي (كلية الحاسبات وتقنية المعلومات)، روان عيضة سعيد الحارثي ولانا عويض راجح الشريف (كلية إدارة الأعمال)، أمينة رجالله عواض الطلحي (كلية الصيدلة)، عبدالودود علي محمد نور معاش (كلية الهندسة)، أفنان مستور علي السواط (كلية الشريعة والأنظمة)، دعاء هاني يوسف صباغ (كلية العلوم الطبية التطبيقية)، أزهار مسفر سعيد الغامدي (كلية التصاميم والفنون التطبيقية)، نورة إبراهيم محمد الدوسري (الكلية الجامعية برنية)، منيرة أحمد سعد العبيسي (الكلية الجامعية بالخرمة)، نورة محمد مهل البقمي (الكلية الجامعية بتربة).ووجه مدير جامعة الطائف التهنئة إلى الخريجين والخريجات الحاصلين على المركز الأول في مختلف كليات الجامعة لتفوقهم، وحصولهم على فرصة التعيين في وظائف «معيد»، والانضمام إلى عضوية هيئة التدريس في كلياتهم التي تخرجوا منها حديثاً، مؤكداً الحرص على مكافأة المتفوقين على اجتهادهم، واستقطاب المميزين منهم علمياً، واستثنائهم من شروط المنافسة لشغل وظائف المعيدين.وأقرت جامعة الطائف، العام الماضي، خطوة تحفيزية جديدة لدعم وتشجيع التفوق الدراسي، بعد أن أصدر مديرها الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، قراراً تنظيمياً يقضي بترشيح الأوائل من خريجي وخريجات جميع كليات الجامعة تلقائياً في وظائف معيدين، مع إتاحة الفرصة لبقية الخريجين والخريجات للتنافس مع غيرهم على شغل بقية الوظائف الشاغرة بعد ذلك، وفعلت القرار بتعيين 16 خريجاً وخريجة في العام الماضي، وأتبعتهم بتعيين 16 آخرين من خريجي العام الحالي.وأوضح مستشار مدير جامعة الطائف المتحدث باسم الجامعة صالح الثبيتي، أن القرار يهدف إلى استقطاب الطلاب المتفوقين الذين أثبتوا جدارتهم العلمية طوال سنوات الدراسة، وتتوافر فيهم القدرات للتدرج في سلم هيئة التدريس، ابتداءً من شغل وظيفة «معيد».ولفت الثبيتي إلى أن القرار يهدف أيضاً إلى تشجيع طلاب الجامعة على الجد والاجتهاد في التحصيل العلمي سعياً للنجاح بتفوق، والتنافس الشريف في ما بينهم لتحقيق المراكز الأولى في كلياتهم، للاستفادة من فرصة التعيين على وظيفة معيد في الجامعة.ونوه المتحدث باسم جامعة الطائف بحرص الجامعة على استقطاب وتشجيع الكفاءات السعودية الشابة على الانضمام لعضوية هيئة التدريس في الجامعة، وتحفيز أعضاء هيئة التدريس الجدد على تنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية والبحثية.