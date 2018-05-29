أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة (الاثنين)، تسجيل 342 مزرعة بتبوك في برنامج «سجل» الذي يستهدف تسجيل المزارع التي تحتوي على جهاز ري محوري واحد وأكثر في المناطق المحددة، بهدف بناء قاعدة بيانات للمزارع المحورية في المرحلة الأولى.وأكدت الوزارة أن تسجيل المزارع في برنامج «سجل» شرط لإصدار الرخص الزراعية التي يحدد من خلالها النشاط والمساحة، والحصول على الديزل والكهرباء، وتنفيذ آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء لتنظيم عملية التعويضات المالية، وترخيص زراعة القمح، والتحول لبدائل زراعة الاعلاف الخضراء.ودعت الوزارة المزارعين الذين لم يتمكنوا من تسجيل مزارعهم بسرعة التسجيل خلال الأيام الـ10 القادمة، أي قبل تاريخ 23 رمضان 1439 الموافق 9 يونيو 2018، حيث يستقبل فرع الوزارة بمنطقة تبوك المزارعين في موقعين تابعه له في تبوك وتيماء.