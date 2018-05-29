أشادت نائبة رئيس مجموعة مجلس شيوخ فرنسا ناتالي غوليت، بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مساعدة الأشقاء في اليمن، في ظل الحصار والحرب المفروض عليهم من المليشيات الحوثية.وثمنت غوليت جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في تأمين كافة المساعدات الطبية من خلال المركز، مشيرة إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي هما الموجودان في محافظة مأرب للعمل الإنساني الدولي، في ظل غياب جميع المنظمات الإنسانية الدولية الحكومية وغير الحكومية.وقالت في تصريح لها: «إنني موجودة طوال هذه الفترة في اليمن برفقة خمسة أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي والجمعية العامة الفرنسية، إضافة إلى نائب برلماني وسفير فرنسي، لتقييم الوضع الإنساني في اليمن».وأشارت غوليت إلى أن نحو ثلاثة ملايين طفل يمني تدعمهم السعودية لتحسين وضعهم الإنساني، خصوصاً في شهر رمضان المبارك الذي ضاعفت فيه المملكة من جهودها.