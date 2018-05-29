أعلن تحالف إعادة الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة، اليوم (الاثنين) أن قوات الشرعية اليمنية باتت على بعد نحو 20 كيلومترا فقط من مدينة الحديدة (غرب) التي تضم ميناء رئيسيا تدخل عبره غالبية المساعدات الإنسانية.وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن طيار تركي المالكي في مؤتمر صحافي في الرياض «لم يتبق إلى الحديدة إلا ما يقرب من 20 كيلومترا ولا تزال العلميات مستمرة» ضد المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على المدينة الساحلية منذ 2014.وأضاف «سقطت الدفاعات مصحوبة بحالة انهيار وهروب قادة ميدانيين».وقال المالكي في المؤتمر صحافي «نريد قطع الشريان الذي يستفيد منه الحوثيون».وأثناء المؤتمر، كشف المتحدث المالكي استهداف الأشخاص المسؤولين عن تصنيع الطائرات من دون طيار في صعدة، كما تم استهداف ورشة التصنيع لها، وذلك بعد مراقبة مكثفة، عقب أن تم إحباط هجوم بطائرة من دون طيار كانت ستستهدف مطار أبها.وكشف المالكي خروج 10 نواب ينتمون لحزب المؤتمر الشعبي من صنعاء، مؤكداً أن الجيش اليمني يقوم بالضغط المتناوب على الميليشيا في صعدة والحديدة، وأنه يسيطر على مواقع مهمة في الملاحيظ، كما أوضح انهيار صفوف الميليشيات الحوثية على جبهة الساحل الغربيكاشفا مصرع عدد من قادة ميليشيا الحوثي في جبهة رازح.وأبان المالكي أن الميليشيا تستخدم النساء في ميدان المعركة بما يتنافى مع القوانين، مشيرا إلى أن استخدام النساء في ساحات المعارك دليل على إفلاس الميليشيا.وفي سياق المؤتمر، أعلن متحدث التحالف منح تسع سفن تصاريح للدخول إلى ميناء الحديدة خلال أسبوع، وأن أكثر من 4.5 مليون يمني يستفيدون من مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة، معلناً وصول أكثر من أربع طائرات تحمل مساعدات إغاثية إلى جزيرة سقطرى، وأنه تم نقل محطة كهربائية بقدرة 5 ميغاوات سيتم تشغيلها قريبا في سقطرى.