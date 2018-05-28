توج المنتخب السعودي للكاراتيه للفئات السنية بالمركز الثامن في الترتيب العام في ختام بطولة الجولة الأولى من الدوري العالمي التي نظمها الاتحاد الدولي للكاراتيه للمرة الأولى للفئات السنية التي اختتمت أمس بمدينة صوفيا البلغارية .وحل الأخضر في المرتبة الثامنة في هذه الجولة العالمية التي شهدت مشاركة أكثر من خمسمائة لاعب يمثلون أكثر من أربعين دولة .واستطاع نجوم الأخضر انتزع ميداليتان ذهبيتان في هذه المشاركة تحققت عن الطريق النجمين محمد العسيري وأنس الزهراني بعد أن حقق محمد العسيري الميدالية الذهبية في منافسات القتال تحت وزن 61 كجم لدرجة الشباب بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسة الروسي بنتيجة 6 / 4 .فيما حقق أنس الزهراني ذهبية منافسات القتال تحت وزن 50 كجم للبراعم بعد فوزه على منافسه الروسي في المباراة النهائية بثلاث نقاط دون مقابل .من جهته عبر رئيس الاتحادين السعودي والعربي وعضو المكتب التنفيذي الدولي لاتحاد الكاراتيه الدكتورإبراهيم القناص عن سعادته بتحقيق هذا الانجاز العالمي ، مباركا هذا التميز مهديا الانجاز لخادم الحرمين الشريفين ، ولولي عهده .وأكد القناص أن دعم هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية بقيادة المستشار تركي ال الشيخ انعكس على قوة مخرجات الرياضة السعودية خارجيا وكذلك متابعة واهتمام نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل موضحا أن السعادة الحقيقية في المنجز العالمي الجديد في أول مشاركة تأتي بسبب ضمان ولادة جيل قوي ومتين من لاعبي الكاراتيه يواصلون مسيرة الزعامة العالمية التي توجها صدارة التصنيف العالمي لأكثر من لاعب سعودي وفق عدد الميداليات والمنجزات والتكريم الكبير الذي نلقاه بكل مناطق العالم من خلال الحضور الكبير عالميا وقاريا وعربيا وخليجيا ولله الحمد .