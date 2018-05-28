رفعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية مستوى الجاهزية للمراكز الميدانية في المنطقة، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بسبب التقلبات الجوية.وأشارت توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى أن منطقة الحدود الشمالية ستشهد اليوم نشاطاً في الرياح السطحية مثيرة للأتربة، تحد من الرؤية الأفقية، مصحوبة بسحب رعدية ممطرة، ومن المتوقع استمرارها إلى الغد.ودعا المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن الأسمر العنزي، المواطنين والمقيمين إلى متابعة ما يصدر من تنبيهات للدفاع المدني، والأرصاد، حرصاً على سلامتهم، مشدداً أهمية اتباع إرشادات وتعليمات السلامة، مؤكداً ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة.