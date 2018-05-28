التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري على هامش زيارته للعاصمة الفرنسية اليوم (الاثنين)، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة.وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الليبية أن المشاركين في اللقاء بحثوا المبادرة الفرنسية والاتفاق السياسي.وطرحت فرنسا مبادرة لجمع الفرقاء الليبيين في لقاء بباريس، للاتفاق على خارطة طريق لحل القضايا الخلافية تمهيدًا لإجراء الانتخابات، برعاية أممية.وتنص المبادرة، على 13 نقطة رئيسية بينها: التوحيد الفوري للبنك المركزي الليبي وحل جميع المؤسسات الموازية، وفتح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في القائمة الانتخابية لفترة إضافية مدتها 60 يومًا، إضافة للاعتراف بالدستور الذي صاغته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.