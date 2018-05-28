شرعت ميليشيات الحوثي الانقلابية (الإثنين) في عمليات نهب منظمة وواسعة للبنك المركزي والمؤسسات الحكومية ومخازن وممتلكات رجال الأعمال التي كانت تحتجزها في ميناء الحديدة، واقتحمت عددا من المقرات الحكومية في مدينة الحديدة، وقامت بنهب كافة الوثائق والمستندات والأثاث والمولدات ونقلتها إلى صعدة وصنعاء.وأفادت المصادر بأن عمليات النهب طالت أيضاً مخازن البضائع من مواد غذائية وسيارات.من جهة أخرى، ذكرت مصادر إعلامية في صنعاء أن الميليشيا الحوثية قامت بنقل 18 دبابة من طراز «تي 82» روسية الصنع من مخابئ في العاصمة صنعاء إلى محافظة صعدة.وذكرت المصادر أن 18 ناقلة دبابات تابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية شوهدت تخرج من مخابئ سرية في جبل نقم ومعسكر الحفا وتتوجه شمالاً نحو محافظة صعدة.