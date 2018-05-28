لقي ثلاثة أشخاص حتفهم تفحماً، فيما أصيب شخص بإصابات بليغة نتيجة حادثة مرورية مروّعة وقعت مساء اليوم (الاثنين)، بين مركبتين أشعلت النيران بهما، وذلك بالقرب من مثلث العيدة على طريق محايل - أبها.وانتقلت فرق من الدفاع المدني بمحايل عسير إلى الموقع، وتمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في المركبتين، فيما وجدت فرق من المرور والدوريات الأمنية بالمحافظة، وتم تنظيم حركة السير وفتح الطريق أمام المركبات.وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر في عسير محمد الشهري إن فرقتين إسعافيتين باشرتا الموقع وتم نقل المصاب إلى المستشفى.