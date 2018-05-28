استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، يوم أمس (الأحد)، أمين منطقة جازان المعين نايف بن مناحي بن سعيدان.ورحب نائب أمير جازان بأمين المنطقة المعين، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله بما يحقق أفضل الخدمات.وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز على ماتوليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين من خدمات تنموية وبلدية للمواطنين بكافة مناطق المملكة.وجرى خلال اللقاء بحث ومتابعة عدداً من الموضوعات والخدمات البلدية والتنموية بأمانة المنطقة والبلديات التابعه لها.كما تم مناقشة واستعراض العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل الأمانة والخدمات البلدية وجانب النظافة المقدمة بمختلف محافظات المنطقة، والمشروعات البلدية المعتمدة التي تحت التنفيذ، وطالب الأمير محمد بن عبدالعزيز بمتابعة تنفيذ تلك المشروعات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.من جانبه، أعرب أمين أمانة جازان نايف بن سعيدان عن سعادته بلقاء نائب أمير منطقة جازان، وما استمع إليه من توجيهات، سائلاً الله تعالى للجميع العون والسداد لخدمة أهالي منطقة جازان والمقيمين.