رأس مدير التعليم بمحافظة محايل منصور بن عبدالله آل شريم اليوم (الاثنين)، اجتماعاً لبحث الاستعدادات للعام الدارسي القادم، بحضور المساعدين للشؤون التعليمية والمدرسية، والمساعدة للشؤون التعليمية للبنات، وأعضاء اللجنة.وفي بداية الاجتماع، شكر مدير التعليم منسوبي التعليم، مثمناً الجهود التي بذلت أثناء فترة الاختبارات النهائية، مشيراً إلى وجود ملاحظات سيتم معالجتها وتصحيحها العام القادم إن شاء الله.وأكد المساعد للشؤون التعليمية علي عداوي استعداد الشؤون التعليمية ومعالجة مشكلات القبول والتسجيل وجاهزية خطة التدريب والموهوبين للعام القادم.وأشارت المساعدة للشؤون التعليمية «بنات» غاية بلقاسم إلى أن هناك توسعاً في القبول لرياض الأطفال.وقدم المساعد للشؤون المدرسية حامد الشمراني أبرز ملامح الاستعداد، حيث حدد موعد نشر حركة النقل، ومعالجة بعض المشكلات، واستعداد النقل المدرسي والمقاصف والصحة المدرسية، ومشكلة كثافة الطلاب في الفصول الدراسية، والتوسع في افتتاح رياض الأطفال.وبين قسم المستودعات التعليمية أن هناك خطة لاستقبال وترحيل وتوزيع المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم في وقتها المحدد، واستعداد التعليم الأهلي لاستقبال الطلاب والطالبات وأبرز البرامج المعدة لذلك، وما يخص الأمن والسلامة جرى التعاقد مع شركة لتجهيز وصيانة وسائل السلامة في المدارس والمنشآت التعليمية.وفي نهاية الاجتماع، أقر مدير التعليم بتشكيل لجان للقبول والتسجيل في جميع مكاتب التعليم «بنين وبنات» والقبول الفوري لأبناء الشهداء والمرابطين ورجال الأمن وفق الضوابط في جميع المراحل الدراسية ونقلهم إلى مدارسهم، وعقود المقاصف المدرسية تكون الأولوية للأسر المنتجة، أيضاً وضع تكليف منسق بين إدارة التعليم وإدارة الأحوال المدنية لحل مشكلات وثائق الطلاب والطالبات.