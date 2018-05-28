ناقش محافظ صامطه محمد بن ناصر بن لبده، مع المسؤولين الأمنين والمدنيين في المحافظة ، الخطة المقترحة لإقامة احتفال بمناسبة عيد الفطر المبارك.وناقش المجتمعون أماكن إقامة فعاليات العيد والفقرات التي سوف تقدم خلال الفعاليات التي ستنطلق في أول أيام عيد الفطر المبارك.بعد ذلك ناقش محافظ صامطه الخطة المرورية مع اللجنة الأمنية واستمع لاقتراحات اللجنة، حيث عرض الجميع أكثر من تصور لخطط مرورية قد تساهم في الحد من الزحام والتكدس المروري في المحافظة ومداخلها، وكذلك منطقة السوق التي يكثر فيها الزحام خلال الفترة المسائية.وقد وقف المحافظ بحضور مدير شرطة صامطه العقيد سعد مقبول القحطاني، ومدير الدفاع المدني المقدم عبدالسلام اليامي، ومدير مرور المحافظة رقيب أول محمد دغريري، ورئيس بلدية صامطه المهندس هادي الدغريري، ميدانيا على إحدى الشوارع لتطبيق التصور المقترح لهذا الطريق من أجل انسيابية الحركة المرورية.