شارك نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، أبناء وذوي أسر شهداء الواجب، الإفطار الجماعي، الذي أقامه تكريما لهم في قصر الإمارة.وأعرب عن سعادته بمشاركته الإفطار الجماعي مع أبناء الشهداء، منوها بما يسطره جنودنا البواسل بمختلف القطاعات العسكرية من أعمال بطولية في الحد الجنوبي للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهماتهم وواجباتهم، مؤكدا أن ما يقومون به هو محل فخر واعتزاز القيادة والشعب السعودي كافة.حضر الإفطار وكيل إمارة جازان المكلف عبدالله بن صالح المديميغ، وعدد من المسؤولين.