اعلتى العداء السعودي أحمد خضر قائمة أفضل عدائي آسيا في سباق 110م حواجز للعام الحالي 2018، عندما حطم الرقم السعودي المسجل باسمه وذلك بفوزه بالمركز الأول في لقاء «فورباش» بفرنسا بزمن 13:42 ثانية الذي جرى اليوم بمشاركة قوية من أفضل عدائي هذا السباق.وجرى خضر بتكتيك مميز منذ انطلاقة السباق الذي أنهاه بزمن قياسي في إنجاز سعودي جديد على مستوى القارة الصفراء للموسم الحالي.وقال خضر بعد السباق إنه دخل السباق بعد أن وصل لمرحلة متقدمة من الاستعدادات التي تواصلت منذ نهاية مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة في عشق آباد التي نال من خلالها ذهبية السباق حينذاك ليستمر في الإعداد مروراً بمشاركته في بطولة العالم للصالات المغلقة في بيرمنغهام البريطانية في مارس الماضي التي تأهل من خلالها لنصف نهائي البطولة.وأضاف: إن استعدادته تواصلت في أوزبكستان ثم بداية اللقاءات الدولية حتى حقق الرقم الجديد في فرنسا.وأكد أنه يضع الميدالية الذهبية في آسياد إندونيسيا هدفه المهم هذا الموسم، متمنياً أن يوفق في تحقيق هذا الطموح في ظل المتابعة القوية من إدارة اتحاد القوى برئاسة العميد هادي بكر الذي وفر له جميع الإمكانات التي تساعده على تحقيق الأهداف المطلوبة، وخصوصا في الآسياد أغسطس القادم، بدعم رئيس اللجنة الأولمبية تركي آل الشيخ الداعم الأول لهم، متمنياً أن يحقق الذهب الآسيوي ليقدمها كأقل هدية له.