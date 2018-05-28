رعت وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية بجمهورية جيبوتي منى عثمان، حفل تدشين النسخة الرابعة من مشروع جامع الملك سلمان بن عبد العزيز لإفطار الصائمين في جيبوتي، وذلك بساحات الجامع بالعاصمة جيبوتي، بحضور القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في جيبوتي حسن بن محمد الأحمري، وممثلي المنظمات المحلية والدولية.وأوضح الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين بجمهورية جيبوتي عبدربه بن أحمد الحكمي، أن المشروع يأتي ضمن الأنشطة الرمضانية التي تقوم بها الملحقية في كل عام، حيث يستفيد منها هذا العام نحو 3000 أسرة في جيبوتي العاصمة والمحافظات، كما يستفيد من هذا المشروع الأسر المتضررة بفعل الأمطار الأخيرة التي هطلت على جيبوتي خلال الأسبوع المنصرم.وبيَّن الحكمي أن المشروع يأتي في إطار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمساعدة الفئات المحتاجة في جيبوتي، وامتداداً للدعم المتواصل بين البلدين.كما أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية بجيبوتي، أن هذا المشروع يسهم في تخفيف معاناة الفقراء وذوي الدخل المحدود في جمهورية جيبوتي، ويعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين جيبوتي والسعودية.