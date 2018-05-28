نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف، بمساندة الرفد الأمني اليوم (الإثنين) حملة تفتيشية لمتابعة قرار التوطين شملت قطاع بيع الذهب والمجوهرات ومحلات تأجير السيارات ومكاتب العقار والخدمات والمراكز التجارية المغلقة.وأوضح مدير قسم التفتيش بالجوف عبدالمجيد العنزي، أن الحملة جاءت لمتابعة الاشتراطات الخاصة حرصاً من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة للالتزام بقرارات التوطين وتنظيم سوق العمل والتأكد من تطبيق ساعات العمل الخاصة في شهر رمضان المبارك والتقيد بالأنظمة في هذا الشأن، مبينا أن فرق التفتيش استهدفت 45 منشأة، ومستودعات كبرى، كما وجهت 8 إنذارات لمنشآت لتطبيق تخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان المبارك بحيث لا تزيد على 6 ساعات في اليوم و36 ساعة خلال الأسبوع.وأكد العنزي أن فرع الوزارة مستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مخالفات نظام العمل لهذا القطاع، مبيناً أن الجولات مستمرة صباحاً ومساءً لمتابعة سوق العمل للتحقق من التزام المنشآت التي تطبق القرار في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقرار الوزاري وتوطين الوظائف وتطبيق ساعات العمل.