أعلنت وزارة التعليم عن فتح النظام للمتقدمين للنقل من الكادر الإداري إلى الكادر التعليمي لإضافة الرغبات من خلال حساب المتقدم على نظام المقابلات الشخصية، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 13/9/1439هـ، وحتى الجمعة 17/9/1439هـ عند الساعة العاشرة مساء.وأوضحت الوزارة أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن نتائج الترشيح حسب الاحتياج والمفاضلة والاستحقاق عبر النظام.جاء ذلك في إعلان نُشر عبر الحساب الرسمي للمتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم (الاثنين).