أكد المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف، أنه تم التنسيق مع مركز قياس بشأن تحديد مواعيد اختبار القدرة المعرفية (تقييم١) للجامعيين من حملة البكالوريوس (رجال) الراغبين في التقدم لشغل وظائف المرتبتين ٦ و ٧ من الوظائف الإدارية، وذلك على النحو التالي:الاختبار الأول: ٢٤-٢٥ ذي القعدة ١٤٣٩ الموافق ٦-٧ أغسطس ٢٠١٨.الاختبار الثاني: ١٥-١٦ ربيع الأول ١٤٤٠ الموافق ٢٣-٢٤ نوفمبر ٢٠١٨.وأشار عبر «تويتر»، إلى أن بداية التسجيل في الاختبار ستبدأ بعد إجازة عيد الفطر المبارك، متمنياً التوفيق للجميع.