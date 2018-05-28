دعا البرلمان العربي جميع الفصائل الفلسطينية لتوحيد الصف ونبذ الخلافات خدمة لحق الشعب الفلسطيني في زوال الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي في بيان له في الذكرى 54 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية التي توافق 28 مايو من كل عام: «نُجدد دعمنا للمنظمة ودورها في الدفاع عن فلسطين تحت قيادة الرئيس محمود عباس، وندعو جميع الفصائل الفلسطينية لتوحيد الصف ونبذ الخلاف خدمةً لحق الشعب الفلسطيني في زوال الاحتلال الغاشم وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس».