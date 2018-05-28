«تراحم تبوك» تحدد آلية شمول حملة تفريج كربة سجناء الحق الخاص
الاثنين / 12 / رمضان / 1439 هـ
الأثنين 28 مايو 2018 20:01
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«عكاظ» (تبوك)
حددت لجنة تراحم بتبوك شروط سجناء الحق الخاص الذين يدخلون ضمن من يُسدد عنهم في حملة تفريج كربة الثانية لعام 1439 هـ، التي تنطلق في 20/ 9/ 1439 هـ.
وأوضح رئيس لجنة تراحم تبوك أحمد بن عطية الحارثي، في تصريح صحفي، أن الشروط تتمثل في وجود المدين موقوفاً قبل ستين يوماً للمطالبات البالغة 100 ألف ريال فأقل، وتسعين يوماً للمطالبات التي تزيد على مائة ألف ريال، وأن لا يكون الدين ناشئاً عن جرم كالمال المسروق أو المختلس أو الشيك بدون رصيد أو غسل الأموال وما في حكمها، وأن لا يكون سبق أن سدد عن النزيل من قبل اللجنة أو صندوق السداد بالسجون، أو شملته مكرمة سامية بالسداد خلال الأعوام الثلاثة التي سبقت تاريخ سجنه الحالي.
وبين أن الأولوية في سداد الدين تكون للنزيل السعودي إذا كان الدائن سعودياً، ثم للنزيل السعودي إذا كان الدائن غير سعودي، ولرب الأسرة عن الأعزب، وكبير السن عن الصغير، والمريض عن المعافى، وللمبالغ القليلة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من النزلاء، للأطول مكوثاً في السجن (حسب تاريخ دخول السجن)، وللنزلاء الذين سددوا جزءاً من المطالبة، أو تنازل صاحب الحق عن جزء معتبر منها أو اجتمع الأمران.
ودعا الحارثي الجميع من تجار وشركات ومؤسسات والمحسنين للتكاتف والتعاون لإنجاح هذه الحملة التي تهدف إلى لم شمل أسر السجناء بعائلهم، ورسم الفرحة على وجوههم في هذا الشهر الفضيل.