ناقش المشاركون في اجتماعات الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي اليوم (الإثنين)، في مقر منظمة العمل الدولية بجنيف، التي تستمر حتى 8 يونيو القادم، وتشارك خلاله المملكة في الاجتماعات بوفد يرأسه وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، إضافة إلى أطراف الإنتاج الـ3 في 187 دولة في أعمال المؤتمر والجلسات العامة؛ تقرير رئيس مجلس إدارة المنظمة، إلى جانب تقرير المدير العام للمنظمة، الذي يتطرق لموضوع المرأة في العمل وتعزيز المساواة في الدخل والأجر والتوظيف والمهنة، ومبادرة المنظمة المئوية في هذا السياق لتمكين عمل المرأة وحماية حقوقها، إضافة إلى بنود فنية تتعلق بالتعاون الإنمائي الفعال دعما لأهداف التنمية المستدامة، والقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، وتفعيل دور الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الـ3، إضافة إلى مناقشة بنود دائمة تشمل تقرير رئيس مجلس إدارة المنظمة.ويستعرض المؤتمر التقارير المالية للمنظمة للسنة المنتهية بنهاية ديسمبر 2017، وتقارير لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية. وعلى هامش أعمال المؤتمر، سيلتقي وفد المملكة ممثلي الدول أعضاء المنظمة، ويشارك في اجتماعات المجموعة العربية، ودول عدم الانحياز، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، ومجموعة العشرين. يذكر أن مشاركة المملكة تأتي انسجاما مع رؤية 2030 الساعية إلى تطوير وتعزيز العلاقات الدولية، والاستفادة من التجارب العالمية في توليد الوظائف وخلق فرص العمل اللائقة وخفض معدلات البطالة، وتحقيق النمو المستدام، وكذلك استمرار تمكين عمل المرأة لزيادة مشاركتها في سوق العمل، وتعزيز بيئة العمل لتصبح جاذبة وآمنة، وتمكين الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الـ3.