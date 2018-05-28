احتلت السعودية المرتبة الأولى في استيراد الحاصلات الزراعية من مصر، خلال الـ 7 شهور الأخيرة «سبتمبر - مارس» من موسم 2017 - 2018. ووصل حجم الاستيراد إلى 502 ألف طن بقيمة 224 مليون دولار، وذلك بحسب التقرير الشهري الصادر أخيرا عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر.ووفقا للتقرير جاء في المرتبة الثانية «روسيا الاتحادية» بنحو 484 ألف طن بقيمة 216 مليون دولار، ثم الإمارات في المرتبة الثالثة بنحو 161 ألف طن بقيمة 73 مليون دولار، ثم سلطنة عمان«في المرتبة الثامنة بنحو 79 ألف طن بقيمة 29 مليون دولار، وفى المرتبة التاسعة الكويت بنحو 76 ألف طن بقيمة 32 مليون دولار، ثم لبنان في المرتبة العاشرة بنحو 72 ألف طن بقيمة 29 مليون دولار.وأشار التقرير إلى أن أهم صادرات مصر إلى المملكة من المحاصيل الزراعية تشمل الموالح، والبطاطس الطازجة، والبصل، والطماطم، والفاصوليا الجافة والخضراء، والفول، والرمان، والمانجو، والبطاطا، والفراولة، وعدد من أنواع البذور والحبوب المختلفة مثل «بذر عباد الشمس» ونباتات الزينة.