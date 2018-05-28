أوضحت وزارة الصحة أن بنوك الدم بالوزارة استقبلت 323,364 متبرعا بالدم خلال العام الماضي 2017، عبر شبكة بنوك الدم الموزعة على جميع المناطق والمحافظات البالغ عددها 224 بنك دم منها (103) بنوك فرعية، (97) مركزا لنقل الدم، و(24) بنك دم مركزيا حيث تقوم بفحص وحدات الدم ليتم التأكد التام من سلامة ومأمونية الدم وذلك بعمل الفحوصات المخبرية بأدق الأجهزة الطبية المخبرية الحديثة.وبينت الصحة أن 20 منسق بنك دم في كافة المناطق والمحافظات يقومون بجهود كبيرة في إعداد حملات التبرع بالدم واستقبال المتبرعين في بنوك الدم المركزية ورسم خطط وسياسة التحفيز وفق المعايير المرسومة من قبل الوزارة للإسهام في الحفاظ على مخزون بنوك الدم واستقطاب متبرعين جدد على مدار العام.من جانب آخر، دشنت «الصحة» أخيراً العيادات المتنقلة، التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية كخدمات الكشف على الأمراض ومتابعة الأمراض المزمنة وصحة الأسنان، ومتابعة صحة الطفل السليم والتطعيمات، ومحطة للتثقيف الصحي مع الخدمات المساندة مثل الأشعة والمختبر، وعيادة الطب العام، وعيادة الأسنان، ومحطة الفرز، ومحطة التثقيف الصحي، والطفل السليم، والمختبر، والأشعة (السينية، الصوتية).وقالت «الصحة» إن العيادات المتنقلة تمثل أحد أنجح الوسائل المتبعة حديثا لمواجهة تحديات الاحتياجات الصحية وتغيراتها المستمرة، حيث تهدف للوصول إلى التجمعات السكانية الطرفية البعيدة عن المنشآت الصحية.وأشارت إلى أن عدد العيادات المتنقلة للمرحلة الأولى 10 عيادات متنقلة، وعدد التجمعات السكانية الطرفية المستهدفة بالمرحلة الأولى نحو 100 تجمع سكاني.كما تدعم العيادة شمولية تقديم الخدمات الصحية لجميع الفئات المستهدفة بتغطيتها للتجمعات السكانية الطرفية.