أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع أنها ستتيح للمواطنين الراغبين في تجربة قطار الحرمين التسجيل لحجز التذاكر المجانية عبر نقاط توزيع معتمدة في كل من مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، للسفر بين المدينتين المقدستين مرورا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.وبهذه المناسبة، أكد رئيس هيئة النقل العام، الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح بن محمد الرميح أن هذه المرحلة المهمة تستوجب الحصول على آراء ومقترحات المجتمع السعودي بصفته شريكا رئيسيا لنجاح المشروع.وبين الرميح أنه تم الاتفاق مع التحالف المشغل لقطار الحرمين، على إطلاق هذه الرحلات المجانية للمواطنين في نهاية كل أسبوع حتى بدء التشغيل التجاري والمستهدف أن يكون في شهر سبتمبر من هذا العام، لافتا إلى أن أولى الرحلات المجانية المخصصة للمواطنين ستكون في يوم الجمعة 16 رمضان 1439هـ الموافق 1 يونيو 2018م، من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.واختتم الرميح حديثه برفع الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، مؤكدًا دور الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لإنجاح هذا المشروع خلال مختلف مراحل تنفيذه، والمتابعة الدائمة من قيادتنا الحكيمة والتي حفّزت كلّ المنتمين للمشروع على بذل الجهود الكفيلة بتقديمه للحاج والمعتمر والزائر كخيار نقل عصري يُعتمد عليه، ومُجسدًا للغاية الإستراتيجية منه تحقيقا لرؤية المملكة 2030.