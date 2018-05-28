استقبل أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، مدير ريادة الأعمال بالمنطقة حسن الغنام، في مكتبه اليوم (الاثنين).ورحب أمين المنطقة بمدير ريادة الأعمال، مؤكداً أهمية دعم شباب وفتيات الوطن كونهم عماد المستقبل ومعوَّل عليهم الشيء الكثير، مشدداً على أهمية التعاون الدائم والمستمر بين الأمانة وريادة الأعمال بالمنطقة.وبحث أمين المنطقة سبل التعاون ما بين الجهتين وأهمية تعزيز الجهود في إطار الشراكة لتقديم الدعم اللازم لشباب وشابات الأعمال.وبيِّن المهندس الغامدي، أنه ستقام عدة لقاءات دورية لعرض التجارب الناجحة ودعمها، إضافة إلى تقديم جانب الاستشارات.من جهته، قدَّم الغنام الخطط المستقبلية والبرامج التي ستنفذ خلال هذا العام، معرباً عن شكره وتقديره لأمين منطقة الجوف على حرصه وحفاوة الاستقبال واستمرار التعاون.