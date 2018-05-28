استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير عبدالله بن بندر، اليوم (الاثنين)، وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، يرافقه رئيس هيئة الطيران المدني عبدالحكيم التميمي.وجرى خلال اللقاء استعرض خطة هيئة الطيران المدني للتشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، والتي ستنطلق غداً (الثلاثاء) برحلة قادمة من محافظة القريات.ومن المقرر أن يتم استقبال الرحلات عبر بوابتين خلال الأسبوع الأول، ويرتفع عدد الرحلات تدريجياً لتصبح عبر 6 بوابات في الأسبوع الثاني، تصل إلى 11 بوابة في شهر أغسطس، و17 بوابة مع بداية ديسمبر، على أن يكون الشتغيل الكامل للرحلات المحلية والدولية مطلع 2019م.