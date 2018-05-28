قتل شخصان خلال تبادل إطلاق نار في كشمير الهندية المتنازع عليها مع باكستان، على ما أفاد مسؤولون الاثنين، في أول هجوم منذ إعلان الجيش الهندي وقف العمليات العسكرية لمدة شهر لمناسبة حلول شهر رمضان.



وقتل جندي مساء الأحد حين هاجم مسلحون معسكرا للجيش الهندي في كاكبورا، على بعد نحو 40 كلم جنوب سريناغار، على ما أفاد المتحدث باسم الجيش الكولونيل راجيش كاليا.



وقال ضابط في الشرطة المحلية إن سائقا مدنيا كان يمر في المكان، قتل خلال تبادل إطلاق النار.



وبعد وقت قصير، أصيب ثلاثة جنود بجروح في انفجار قنبلة وضعت تحت مركبة عسكرية قرب منطقة شوبيان.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين المزدوجين.



وهذه هي الاعتداءات الأولى منذ إعلان الجيش الهندي وقف العمليات العسكرية في كشمير الهندية لمدة شهر، في خطوة نادرة لمناسبة حلول شهر رمضان.



ويعد وقف الأعمال القتالية الأول من نوعه في عشرين عاما في إقليم كشمير الذي تسيطر عليه الهند في نحو عشرين عاما، ويأتي بعد تصعيد في العنف في الأشهر الأخيرة في الجانب الهندي ذي الغالبية المسلمة.



ويعني القرار أن تكف القوات الهندية عن تعقب المسلحين الانفصاليين والقيام بمداهمات للمنازل، لكنه سيتيح لهم الرد على أي هجوم يتعرضون لهم.



ورغم تعليق العمليات العسكرية، استمر العنف في هذه المنطقة المتاخمة لباكستان.



وقال الجيش الهندي إنه قتل خمسة مسلحين الأحد أثناء محاولتهم عبور المنطقة الحدودية.



وفي 17 مايو، أعلن الجيش الهندي مقتل ثلاثة مسلحين في غابة قرب الحدود.









