شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة اليوم (الإثنين)، توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة في مركز إدارة الأزمات والكوارث، وجامعة الملك عبد العزيز ممثلة في كلية علوم الأرض، تستهدف الاستفادة من المعرفة الأكاديمية والخبرات التخصصية المتنوعة في مجالات إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية والتكنولوجية وغيرها من تخصصات علوم الأرض المختلفة لدى الجامعة.وتنص ّبنود الاتفاقية على تنمية وتطوير قدرات العاملين في مجال إدارة الأزمات والكوارث وتقديم الاستشارات والمساعدة التقنية لمركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة المنطقة، فيما تشمل مجالات مذكرة التفاهم، التدريب، وإجراء البحوث والدراسات المشتركة، وإلقاء المحاضرات، وإقامة اللقاءات والندوات العلمية، وعقد المؤتمرات المتخصصة، وإقامة ورش العمل وحلقات النقاش، وتبادل قواعد البيانات والمعلومات في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وتنظيم الزيارات الميدانية المتبادلة بين منسوبي الطرفين.