ناقش نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نزار باصهيب اليوم (الإثنين)، مع عدد من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الأوتشا وغير الحكومية، آلية إرسال المساعدات إلى محافظة سقطرى واحتياجات محافظة المهرة اليمنيتين.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن اللقاء تناول جهود الإغاثة وأبرز الاحتياجات، وحجم شحنات المساعدات الإغاثية المقرر إرسالها إلى سقطرى جواً عبر الطيران خلال اليومين القادمين، للتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية الناتجة عن إعصار «مكونو» الذي ضرب الجزيرة.وتطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون وتنسيق آليات العمل بين الجانبين، ومناقشة مشاريع المنظمات الدولية في مختلف قطاعات الحياة والمجالات الإغاثية والتنموية التي تصب في مجملها لمصلحة مختلف فئات وشرائح المجتمع.