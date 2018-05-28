استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في مكتب المنظمة بجدة اليوم (الإثنين)، سفير جمهورية المالديف لدى المملكة، السفير عبد الله حميد، الذي قدم أوراق اعتماده ممثلاً دائماً للمالديف لدى منظمة التعاون الإسلامي.وأعرب العثيمين عن رغبة منظمة التعاون الإسلامي في العمل على نحو وثيق مع المالديف في تعزيز التجارة والسياحة والثقافة والرياضة وشؤون الشباب، لما فيه صالح جميع الدول الأعضاء، مؤكداً دعم المنظمة حكومة المالديف في جهودها الرامية إلى توفير السلام والاستقرار والأمن.من جانبه ثمن السفير المالديفي تقدير بلاده للدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء في إطار روح التضامن الإسلامي، مشدداً التزام المالديف بمواصلة تعزيز تعاونها مع المنظمة واستكشاف إمكانيات النهوض به من خلال المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.