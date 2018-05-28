أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، اليوم (الاثنين)، قراراً بالموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية عقارات من 1 إلى 7 لصالح تنظيم موقع الساحة الشعبية بمركز صمخ جنوبي محافظة بيشة بمنطقة عسير.ودعت بلدية صمخ ملاك العقارات التي تقرر بدء إجراءات نزع ملكيتها إلى تقديم مستندات تملكهم إلى الشؤون الفنية بالبلدية، لتشكيل لجان للوقوف عليها وتقدير التعويضات وفق ما تقضي به أنظمة نزع الملكية للمنفعة العامة.وأوضح رئيس بلدية صمخ بندر بن محمد الطلحيه، أن القرار شمل موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية على البدء في إجراءات نزع ملكية 7 عقارات لصالح تنظيم وتنفيذ الساحة الشعبية لمركز صمخ أمام مبنى مركز صمخ على الطريق العام (بيشة - خميس مشيط)، لإقامة ساحة للاحتفالات والمناسبات العامة.