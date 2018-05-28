قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنه متفائل بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة خلال شهر حسب تصريحات له نشرت اليوم الاثنين فيما بدأ رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري مفاوضات صعبة بشأن الحكومة الجديدة.وتأكيدا للتعقيدات طالب حزب القوات اللبنانية المسيحي بتمثيل حكومي مساو لمنافسه الرئيسي التيار الوطني الحر. وظهرت المنافسة على الحقائب الوزراية أيضا بين فصائل درزية متنافسة.وقال الحريري، الذي سيصبح رئيسا للوزراء للمرة الثالثة، الأسبوع الماضي إن جميع الأحزاب متفقة على أن وجود المخاطر الاقتصادية الداخلية والأخطار الإقليمية المتزايدة يعني ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية بأسرع ما يمكن.وقالت صحيفة المستقبل المملوكة للحريري إن بري قال لأشخاص زاروه "لا مصلحة لأحد بتأخير ولادة الحكومة ولا بوضع العُقد أمامها".وينظر إلى الوضع الاقتصادي في لبنان ومستويات الديون التي لا يمكن أن تستمر على هذا المنوال كأولويات رئيسية للحكومة القادمة.وقال محمد رعد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله للصحفيين بعد اجتماع الكتلة مع الحريري إن الحزب طلب "وزارة وازنة" في الحكومة الجديدة.