تنطلق اليوم (الاثنين) حملة تفريج كربة «#كملوها_يا_أهل_الجوف» التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم «تراحم»، برعاية أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، لإطلاق سجناء المطالبات المالية وتفريج كربة الغارمين من أبناء المنطقة، وذلك تمام الساعة العاشرة مساءً بمركز الملك عبدالله الثقافي في مدينة سكاكا.وأكد رئيس لجنة «تراحم الجوف» حمود بن مشعل السهيان، أن أمير المنطقة الرئيس الفخري للجنة يتابع باهتمام مراحل الاستعدادات للانطلاقة، لكي تحقق الحملة أهدافها الإنسانية النبيلة التي ترتكز على المبادئ الإسلامية في التعاون والتكافل الاجتماعي بين جميع أفراد المجتمع، من خلال تفريج كربة سجناء المطالبات المالية، وإدخال الفرحة عليهم وعلى أسرهم.وأوضح أن اللجنة الوطنية دعت عبر الزيارات والإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي الراغبين في المشاركة بالحملة من رجال الأعمال وفاعلي الخير إلى المشاركة عبر حسابات المبادرة البنكية المنشورة، مشيراً إلى ما حققته الحملة في العام الماضي، حيث ساهمت في تفريج كربة أكثر من 70 سجيناً في منطقة الجوف ومحافظاتها، داعياً الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع.