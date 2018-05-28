قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا عبدالمؤمن بن محمد شرف اليوم (الإثنين)، أوراق اعتماده سفيرا ً فوق العادة ومفوضاً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا لرئيس الجمهورية الألبانية إيلير ميتا، وذلك في حفلة أُقيمت مراسمها في القصر الرئاسي بالعاصمة تيرانا.ونقل السفير شرف خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين للرئيس إيلير ميتا، وتمنياتهما للشعب الألباني بمزيد من التقدم والازدهار، وبدوره حمّل الرئيس الألباني السفير تحياته القلبية لخادم الحرمين الشريفين، وتمنياته بدوام الصحة والعافية، وللشعب السعودي الكريم دوام العزة والرفعة.