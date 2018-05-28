وقعت هيئة الإذاعة والتلفزيون من خلال شركة الإنتاج، مذكرة تفاهم للاستحواذ على حصة في «الوسائل السعودية» التابعة لبيت الخبرة الوكيل الإعلاني لهيئة الإذاعة والتلفزيون.وقام بتوقيع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان، والرئيس التنفيذي للوسائل السعودية محمد عبدالإله الخريجي.ويعد توقيع المذكرة بعد تفعيل الهيئة لبند الدخول شريك في حصة تأسيس يتفق عليها الطرفان في الشركة صاحبة الحق الإعلاني التى أسهمت في رفع المداخيل الإعلانية لوسائل الهيئة خلال فترة قصيرة وضمان دخل إعلاني عال لعام 2018.وتسعى الهيئة من هذه الخطوة إلى زيادة المداخيل الإعلانية، وأن تصبح رافداً مهماً للهيئة وتتوافق مع رؤية المملكة 2030.