اجتمع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض اليوم برئيس مجلس الشيوخ بجمهورية أفغانستان الإسلامية فضل هادي مسلم والوفد المرافق له الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية للمملكة.وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الشورى برئيس مجلس الشيوخ الأفغاني والوفد المرافق له،متمنياً لهم طيب الإقامة.من جانبه نوه رئيس مجلس النواب الأفغاني بالعلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أفغانستان، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع المملكة وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.وقدر رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - جهودها في دعم شعوب ودول العالم الإسلامي، وعدّ معاليه المملكة العربية السعودية, قائدة الأمة الإسلامية.وأشار إلى وقوف جمهورية أفغانستان الإسلامية مع المملكة العربية السعودية في إجراءاتها التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.وندد رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني بالتدخلات الإيرانية في المنطقة مشيراً إلى أن جمهورية أفغانستان الإسلامية تشارك المملكة القلق من السياسات الإيرانية وتدخلاتها في المنطقة.ووجه الدعوة لرئيس مجلس الشورى لزيارة جمهورية أفغانستان الإسلامية.من جانبه أثنى رئيس مجلس الشورى على مستوى العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية أفغانستان، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تحرص على دعم التعاون مع الدول الإسلامية الشقيقة في شتى المجالات بما يعود بالخير على شعوب ودول العالم الإسلامي ويسهم في تعزيز التقارب والتعاون الإسلامي.وقدم رئيس مجلس الشورى خلال الاجتماع إيجازاً عن مسيرة مجلس الشورى ودوره في المجالين التنظيمي ( التشريعي) والرقابي وآلية عمله وعضويته في الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.وتم خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة وأفغانستان وسبل تعزيزها في شتى المجالات ولاسيما في مجال العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ الأفغاني وتفعيل عمل لجنتي الصداقة البرلمانية بينهما.وفي نهاية الاجتماع تبودلت الهدايا التذكارية بهذه المناسبة، ثم قام معالي رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني بجولة على أروقة المجلس شملت القاعة الكبرى، كما حضر معاليه والوفد المرافق جانباً من جلسة المجلس التي عقدت اليوم.حضر الاجتماع مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان والأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن داخل المطيري، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأفغانية في مجلس الشورى عضو المجلس الدكتور عبدالله بن حمود الحربي، وسفير جمهورية أفغانستان لدى المملكة سيد جلال كريم. وعدد من أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأفغانية في المجلس.