حذر قائد الأرجنتين ليونيل ميسي زملاءه من أن منتخبات أخرى تتفوق على منتخب بلاده ومرشحة للفوز بكأس العالم 2018 في كرة القدم التي تنطلق الشهر القادم في روسيا.



وقال ميسي في مقابلة مع القناة 13 الأرجنتينية "لدينا أمل. نحن في مستوى جيد ونعمل كثيرا وبهدوء. يجب أن يعرف الناس أننا لا نذهب إلى روسيا كمرشحين، لكن لدينا مجموعة من اللاعبين الجيدين جدا وسنقاتل".



وعما اذا كانت الأرجنتين قادرة على الفوز بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، قال ميسي «اعتقد ذلك، لدي ثقة بهذا الفريق»، مضيفا "لدينا لاعبون يتمتعون بالموهبة والخبرة، لكن لا يمكننا توجيه رسالة على أننا الأفضل لأن هذا ليس صحيحا".



واعتبر نجم نادي برشلونة الإسباني أن «العديد من المنتخبات أفضل من الأرجنتين»، وتحديدا البرازيل وإسبانيا وألمانيا حاملة اللقب.



وتخوض الأرجنتين مباراتين وديتين ضد هاييتي الثلاثاء، وإسرائيل في 9 يونيو، ثم تبدأ مشوارها في المونديال ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كرواتيا ونيجيريا وأيسلندا، بلقاء مع الأخيرة في 16 يونيو.



ويعتبر ميسي المتوج بكل الألقاب الممكنة مع برشلونة أن "الفوز بكأس العالم مع الأرجنتين سيكون مختلفا، سيكون شيئا فريدا".



وأحرزت الأرجنتين اللقب العالمي مرتين عامي 1978 و1986.