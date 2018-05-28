‏‫قام محافظ الخرج المكلف صقر الدعجاني بزيارة للمصابين من دولة عُمان المنومين بمستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج اليوم (الاثنين)، إِثْر الحادث المروري الذي وقع صباح الأمس.واطمأن المحافظ المكلف خلال الزيارة على صحة المصابين والخدمات الطبية المقدمة لهم، مُتَمَنِّياً لهم الشفاء العاجل.الجدير بالذكر أن الحادث المروري من طرف واحد وقد وقع على طريق حرض بمحافظة الخرج، وعلى إثره انقلبت المركبة وانحرفت عن الطريق إثر انفجار الإطار الأمامي، ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة 15 آخرين بينهم طفلين، جميعهم من الجنسية العمانية.