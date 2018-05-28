نفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارات الإشرافية (الإدارة العامة لصحة البيئة، والإدارة العامة للأسواق) والبلديات الفرعية (بلدية شرق الطائف، بلدية غرب الطائف، بلدية شمال الطائف، بلدية جنوب الطائف، بلدية الهدا، بلدية الشفا، بلدية السيل الصغير، بلدية السيل الكبير، بلدية العطيف، بلدية الطائف الجديد، مكتب الخدمات البلدية بعشيرة)، أكثر من 395 جوله ميدانية رقابية على المطاعم والمطابخ، ومحلات بيع المأكولات والمشروبات الرمضانية، ومنافذ بيع المواد الغذائية، وذلك خلال الأسبوع الأول من حملة (غذاؤكم أمانة)، والتي تهدف للتأكد من سلامة المعروضات والمواد الغذائية، وتطبيق المنشآت للإشتراطات الصحية، وبلغت عدد المحلات المغلقة اثناء الجولات 26 منشأه، ضبط بها مخالفات متكررة تستدعي الإغلاق لحين تصحيحها، كما تم إنذار 217 منشآه غذائية لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية.



وشملت المخالفات المضبوطة تدني مستوى النظافة، عدم التقيد بالزي الرسمي، تدني مستوى أدوات الطبخ والتحضير، تدني مستوى نظافة وتأهيل العاملين، استخدام وعرض مواد منتهية وأخرى مجهولة المصدر، إنتهاء صلاحية وعدم وجود بطاقات صحية للعمالة، سوء الحفظ والتخزين للمواد الغذائية، إذابة المجمدات بطرق غير صحية، عرض مأكولات بائته وأخرى فاسدة، كما تم مصادرة 1655 كيلو جرام من المواد الغير صالحة للاستهلاك الأدمي خلال الحملات المنفذة.



وأوضح وكيل الأمين للخدمات والبلديات الفرعية الدكتور عبدالله الغامدي، أن هذه الجولات تأتي ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية التي انطلقت تحت شعار (غذاؤكم أمانة)، والتي تسعى إلى التأكد من سلامة الأغذية المعروضات، والتزام الانشطة الغذائية بتطبيق الانظمة والتعليمات، منوهاً بمتابعة أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل للآليات تطبيق الحملة ودعمها بالمتطلبات الرقابية الكافية.



وبين د. الغامدي أن عدد المنشآت التي تم إدراجها تحت برنامج الرقابة الدورية، بلغ 856 منشاة غذائية يتم متابعتها بشكل مستمر للتأكد من تصحيح المخالفات، من خلال الفرق الرقابية الميدانية للوكالة، مع تطبيق الغرامات والجزاءات الرادعة على المخالفين حفاظا على صحة المستهلك.