في أمسية وفاء رمضانية كرمت إدارة نادي الوحدة كرمت مشرف سلة خالد سليمان، والذي قدم الكثير من التضحيات على مدار اكثر من 40 عاماً، وذلك بحضور رئيس نادي الوحدة حاتم خيمي وكوكبة من الاسرة المكاوية، والوسط السلاوي الرياضي، ووعد رئيس النادي حاتم خيمي تلذي محبين السلة بموسم مختلف، وسيتم التعاقد مع مدرب على مستوى عالي، ولاعبين أجانب وستأخد اللعبة جانب كبير من الاهتمام.



وكرمه اتحاد السلة قدمه عضو مجلس الادارة حمود المالكي بدرع تذكارى ومبلغ مالي، وذلك نيابة عن رئيس الاتحاد عبدالرحمن المسعد.



من جهته شكر خالد سليمان رئيس الوحدة حاتم خيمي، ومحبين اللعبة في النادي على هذة البادرة، وقدم الشكر لرئيس واعضاء الاتحاد السعودى لكرة السلة، متمنيا أن يكون عند حسن الظن، وأن هذا الوفاء غير مستغرب من أبناء الوحدة واتحاد كرة السلة.